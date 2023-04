Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Schwegenheim hat man eine Möglichkeit gesucht und gefunden, trotz Corona-Pandemie am Kerwe-Wochenende ein Dorffest zu feiern. Ungetrübte Vorfreude also? Im Ortsgemeinderat sorgte das Fest jedenfalls für Streit und ließ alte Animositäten unter den Kommunalpolitikern wieder hervorbrechen.

Bereits das zweite Jahr fallen Kerwen und andere Festivitäten vielerorts aus. Auch in Schwegenheim hat man die örtliche Kerwe schweren Herzens abgesagt, weil die Vorschriften aufgrund