Zum traditionsreichen Lindenblütenfest lädt der Musikverein Harmonie Maximiliansau am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, auf die Wiese bei der Tullahalle ein. Mit dabei sind Musikkapellen aus der Südpfalz und aus Baden. Das Fest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem musikalischen Marsch der „Harmonie“ durch die Gemeinde. Rechtzeitig zum Fassanstich werden die Musiker gegen 18 Uhr „unter den Linden“ an der Hermann-Quack-Straße eintreffen. Der Musikverein aus Iffezheim eröffnet das Musikprogramm auf der Freilichtbühne. Ab 20 Uhr sorgt die Kultuskapelle Hayna für Stimmung. Am Sonntag beginnt der Festtag mit dem Frühschoppen um 11.30 Uhr. Es spielt der Musikverein Steinweiler. Ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch. Der Musikverein Jockgrim wird ab 15.30 Uhr für Unterhaltung sorgen. Ab 18 Uhr dann der Musikverein Edelweiß Wörth. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in die Halle verlegt. Programmeinlagen, ein Weinprobierstand mit Bar und ein Angebot an Kaffee, Kuchen und Waffeln runden das Angebot ab.