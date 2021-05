Auch dieses Jahr wird es kein Lindenblütenfest geben. Dies teilte Helge Hoffmann vom Musikverein Harmonie Maximiliansau mit. Der Verein ist Organisator des beliebten Musikfestes auf der Tullawiese, bei dem jährlich zahlreichen Orchester aus der Region mitwirken.

Bereits 2020 musste das Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Hoffnung lag auf 2021, doch da bisher die Planungen nicht konkret durchgeführt werden konnten, sei ein kurzfristiges Fest nicht zu stemmen, teilte der Verein jetzt mit.

Eigentlich hätte am letzten Juni-Wochenende ein ganz besonderes Lindenblütenfest steigen sollen, kann der Verein doch dieses Jahr auf 100 Jahre des Bestehens zurück blicken (wir berichteten). „Doch wir geben die Hoffnung nicht auf“, sagt Hoffmann und meint damit festliche Aktivitäten im Spätjahr. Die Hauptkonzentration liegt aber natürlich auf einem Konzert, das die Harmonie aufführen möchte. Denn das Herbstkonzert ist ebenfalls eine Tradition. „Wir arbeiten darauf hin ein einigermaßen normales Konzert präsentieren zu können“, so Hoffmann, doch es gibt noch viele Fragezeichen. So ruht der gemeinsame Probenbetrieb wie bei allen Musikvereinen schon länger. Die Hoffnung: Anfang Juni kann zumindest wieder im Freien geprobt werden.