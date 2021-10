Die Linden auf dem Kirchenplatz werden in den kommenden Tagen gefällt. Das sagte der Erste Beigeordnete Sascha Hofmann bei der Sitzung des Stadtrates. Grund sei deren Verkehrssicherheit. Hofmann zufolge seien die Bäume überprüft und sogar von einem speziellen Baumgutachter angebohrt worden, um zu sehen, wie es im Inneren aussehe. Leider sei die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet. Uli Hänlein (CDU) regte an, bevor neue Bäume gepflanzt werden, soll überlegt werden, was mit dem Kirchenplatz geschieht. Dazu sagte Hofmann, dass geplant sei, den Platz zu überplanen. Ersatzpflanzungen werde es aber auf jeden Fall geben.

Im gesamten Stadtgebiet soll es in den kommenden Wochen zu Baumfällungen kommen. Dabei handelt es sich um erkrankte und nicht mehr standsichere Bäume, die entfernt oder stark zurückgeschnitten werden müssen. „Das Ergebnis der diesjährigen Baumkontrolle war leider ziemlich niederschmetternd“, so der Erste Beigeordnete Sascha Hofmann. Insbesondere das veränderte Klima der vergangenen Jahre hat die Bäume sprichwörtlich gestresst und zudem noch Krankheiten begünstigt. „Hitze und Trockenheit haben ihre Spuren hinterlassen, das ist mehr als sichtbar“, so Hofmann weiter. Für Bürgermeister Marcus Schaile ist „jede Fällung eigentlich eine zu viel, dennoch steht die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle.“ Umso mehr, betont das Germersheimer Stadtoberhaupt, sei es von Bedeutung, den eingeschlagenen Kurs bei der Veränderung der Baumauswahl fortzusetzen. „Dieses Jahr zeigt uns, dass die Umstellung des Stadtgrüns auf klimaangepasste Bepflanzung richtig ist und wir diesen Weg in der Zukunft konsequent weitergehen müssen“, sagt Schaile.