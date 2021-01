Die Germersheimer Polizisten hat am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei auch die ein oder andere ungewöhnliche Ausrede bekommen. Laut der Beamten waren bei einer Messung in der Postgrabenstraße in Bellheim insgesamt 15 Autofahrer zu schnell. Bei einer Messung in der Ritter-von-Schmauß Straße in Germersheim hielten sich zwei Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Der Fahrer eines Lieferdienstes sei mit gemessenen 66 km/h deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Als Ausrede kam nach Angabe der Polizei die verwegene Aussage, dass das Essen sonst doch kalt werden würde. Der Fahrer muss nun seinen Führerschein für einen Monat abgehen. Zudem wurde auch das Durchfahrtsverbot „Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Dort kam es laut der Beamten zu insgesamt zu sechs Verstößen.