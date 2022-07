„Wir haben keine Nachwuchsprobleme. Wir haben etwa 50 junge Sänger bei ,Canto Allegro’ sowie einen Kinder- und Jugendchor“, erzählt Peter F. Humbert vom Liederkranz 1863 Zeiskam im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er ist einer der acht Sänger, die für über 70, 65 und 60 Jahre aktives Singen.

Coronabedingt konnten zwei Jahre keine Ehrungen stattfinden. Deshalb war die Freude umso größer, dass Kurt Gamber, Vorsitzender des Kreischorverbandes Südpfalz, und seiner Stellvertreterin Eva Ziegler nun bei einer Matinee die Ehrungen nachholen konnten.

Jeder habe darauf gewartet, dass es wieder mit den Singstunden losgehe. „Alles, was singfähig ist, haben wir wieder an Bord. Natürlich herrscht auch die Angst vor, dass es bald wieder vorbei sein könnte“, sagte Peter F. Humbert, der für 60-jähriges Singen im ersten Bass geehrt wurde. Mit 77 Jahren war er der jüngste unter den Geehrten und auch deren „Sprachrohr“. Er ist wie sein Namenskollege Rolf Humbert (82 Jahre, 65 Jahre im Chor, auch im ersten Bass) mit 17 Jahren zum Singen gekommen. Die anderen Sänger sind bereits als 15-Jährige dazugestoßen. „Mit mehreren Freunden und weil der Vater auch im Liederkranz gesungen hat“, erzählt Werner Sinn (83, zweiter Bass, 65 Jahre dabei).

Erfolgreich bei Deutschen Sängerfesten

Auf die Frage nach ihren Lieblingsliedern erklären die Geehrten, dass die Literatur immer von ihrem Chorleiter bestimmt worden sei. Gemeinsam haben sie etwa 37 Jahre Günter Paul als Chorleiter erlebt. „In dieser Epoche standen europäische Volkslieder – klassische Männerchorliteratur – auf dem Programm. Mit ihm waren wir bei vielen Preissingen und bei Deutschen Sängerfesten dabei. Das war eine sehr schöne Zeit“, sagt Peter F. Humbert.

Ihm folgte etwa fünf Jahre Erich Fackert als Chorleiter, bevor Georg Metz für 15 Jahre übernahm. Bei ihm spielten Preissingen keine Rolle mehr, er setzte auf klassische Literatur, auf Opern und Operetten. Die Sänger erinnern sich gerne an die Aufführungen der Oratorien „Schöpfung“ und „Jahreszeiten“ von Joseph Haydn mit Orchesterbegleitung. Spontan gibt Kurt Weinheimer (84, erster Tenor und Solist, 65 Jahre dabei) eine Kostprobe seines Könnens. Auch mit Metz waren sie bei Deutschen Sängerfesten. Christian Schmitz gab nur ein kurzes Gastspiel, seitdem ist Peter Herberger Chorleiter, der auch aktiv bei „Canto Allegro“ singt.

1963 noch über 100 aktive Sänger

Dann schwärmten die Geehrten von alten Zeiten, etwa von 1963, als ihr Chor noch 100 Sänger hatte, obwohl 1953 mit dem Frohsinn ein zweiter Chor entstanden war. „1973 wurde der Frauenchor gegründet. Heute wird schwerpunktmäßig im gemischten Chor gesungen, Männer- und Frauenchor haben jeweils an die 30 Sänger. Früher hatte der Männerchor zweimal in der Woche Singstunde, jetzt einmal in der geraden Woche, der Frauenchor in der ungeraden, der gemischte Chor nach Bedarf“, erzählt Peter F. Humbert.

Stolz sind sie auf das eigene Chorheim „Alter Bauernhof“ . Günther Mees (83, erster Tenor, 65 Jahre Sänger), Artur Mees, 84, erster Tenor, auch 65 Jahre dabei) und Richard Mees (87, 70 Jahre Sänger) berichten, wie sie 1989 nach dem Kauf des Bauernhauses geholfen haben, es in Eigenleistungen umzubauen und es ab 1992 geschafft haben, mit eigenem Wirtschaftsbetrieb für private und Vereinsveranstaltungen, mit dem Verkauf von Bausteinen sowie Konzertveranstaltungen innerhalb von zehn Jahren es als Verein zu bezahlen.

Junger Chor mit jungem Chorleiter

Nachwuchssorgen wie andere Chöre hat der Liederkranz nicht. Man kann auf einen jungen Chor „Canto Allegro“ mit dem jungen Chorleiter Jonas Kaika und etwa 50 Sängern verweisen und auf zwei Gruppen eines Kinder- und Jugendchors sowie eine Mundharmonika-Gruppe. Manche Männer und Frauen singen sowohl im Liederkranz als auch im „Canto Allegro“.

An der Ehrung nicht teilnehmen konnte Helmut Zwicker, der für seine 70 Jahre aktives Singen ebenfalls ausgezeichnet wurde.