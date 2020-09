Die Liederkranzchöre laden von Freitag, 25. bis Montag, 28. September, zum Wein- und Kelterfest in den Alten Bauernhof ein. Mit einer kulinarischen Weinprobe in 5 Gängen inklusive passender Weinbegleitung werden die Gäste am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, verwöhnt. Das traditionelle Mittagessen am Sonntag wird ebenfalls angeboten. Um die Corona-Regeln in der Küche einhalten zu können, gibt es eine reduzierte Speisekarte. Außerdem wird am Sonntag zwischen 14 und 15.30 Uhr Kuchen für Zuhause verkauft. Erstmals wird das Fest auf den Montag mit einem Rumpsteakessen ausgeweitet. Die Speisen werden frisch zubereitet, um Reservierung wird gebeten. Die Tickets werden nach Bezahlung zugeschickt.

Weitere Infos unter www.liederkranz.zeiskam.de. Reservierungen telefonisch, 06347 6060604, oder per E-Mail an m.emnet@web.de.