Aufmerksame Fahrgäste meldeten der Polizei am Samstag gegen 20 Uhr, dass ein Kind alleine in der S-Bahn von Wörth in Richtung Karlsruhe fährt. Wenig später entdeckten Polizeibeamte den Jungen und brachten ihn auf die Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass der Elfjährige aus Karlsruhe mit einer Betreuerin im Badepark in Wörth war. Als die Betreuerin abgelenkt war, entschloss sich der Junge, den Badepark alleine zu verlassen und mit der S-Bahn nach Hause zu fahren. Der Grund: Er wollte nicht noch einmal auf dem „uncoolen“ Kindersitz mitfahren. Bei Eintreffen der erleichterten Betreuerin gab der Elfjährige schließlich nach und fuhr auf dem zwar „uncoolen“ aber sicheren Kindersitz nach Hause, heißt es im Polizeibericht.