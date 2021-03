Der rückwärtige Bereich von Westend-, Friedens- und Jahnstraße in Rülzheim wird vorerst nicht überplant. Dies beschloss der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Mit der Überplanung hätte die Möglichkeit fürs Bauen in zweiter Reihe geschaffen werden können. Auf die Anfrage eines Bauwilligen in diesem Bereich hatte die Bauabteilung alle dort in Frage kommenden Anwohner nach ihren Wünschen zum Bauen in zweiter Reihe befragt. Nur drei von 13 Anwohnern hätten positiv darauf geantwortet, hieß es. Die überwiegende Mehrheit sei nicht bereit, sich finanziell zu beteiligen. Sie hätten die Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plans) tragen müssen. Die Anwohner wünschten vielmehr, den rückwärtigen Bereich ihrer Grundstücke für die Garten- und Freizeitnutzung zu erhalten. In Anbetracht dieser „überwiegenden Ablehnung“ sei es im Sinne der Gemeinde „nicht zu verantworten, hier einen B-Plan aufzustellen“, sagte Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Die Ausschussmitglieder sahen dies genauso.