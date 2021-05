Gesichtsmasken werden in Zeiten der Corona-Pandemie dringend benötigt, sind jedoch Mangelware. Zwei Hagenbacher tun etwas dagegen: Enrico Buch fertigt mit der Initiative „3D-Drucker gegen Corona“ im großen Stil „Behelfsgesichtsmasken“ an. Beigeordneter David Betsch stellt 20 dieser Visiere auf eigene Faust her, um sie dem hiesigen Seniorenzentrum zu spenden. Dritter „Maskendrucker“ im Bunde ist Luca Weigel aus Hatzenbühl.

Der Kunststofffaden schmilzt im 3D-Drucker. Eine Düse versprüht das flüssige Plastik. Schicht für Schicht entsteht so die Grundlage für ein Produkt, das derzeit heiß begehrt ist: der Bügel für eine Gesichtsmaske.

Für Enrico Buch ist das Herstellen solcher Masken zum Hobby geworden. Vor kurzem hat sich der Daimler-Programmierer der Initiative „3D-Drucker gegen Corona“ angeschlossen, die sie im großen Stil produziert. Die Aktion nahm in Neustadt ihren Anfang. Von dort bat Lehrer Sergej Buragin per Facebook um Hilfe: „Unsere Jugend-forscht-AG unterstützt das Neustadter Krankenhaus“, schrieb er Ende März. „Wir suchen Unterstützer! Wer einen 3D-Drucker zur Verfügung hat, kann sich gerne bei uns melden.“

Pfalzweit entstand so ein Netzwerk von über 70 Personen. Auch Enrico Buch stieß so dazu. Als altgedienter Rotkreuzler besitze er ohnehin das Helfer-Gen. „Wenn Not am Mann ist, scheue ich mich nicht, etwas zu machen.“ Mit Bastian Eisele und Guido Päckner aus Neuburg zog der 40-jährige noch zwei Freunde ran, die ebenfalls mit ihren 3D-Druckern diese Bügel produzieren. Die drei seien die einzigen Südpfälzer in dem Netzwerk, sagt Buch. Und zusammen hätten sie immerhin 280 von etwa 1600 hergestellten Maskenrahmen gedruckt.

Masken schützen nicht offiziell

Etliche pfälzische Kliniken, Ärzte und Pflegeeinrichtungen – darunter auch die Corona-Notstation im Wörther Hafen – bestellen mittlerweile über die Initiative kostenlos Masken. „Aus rechtlichen Gründen dürfen wir sie nicht als schützend anpreisen“, sagt Buch. „Dafür könnte man eine Abmahnung kassieren.“ In vielen Hilfseinrichtungen sage man sich aber: „Bevor wir gar nichts haben, nehmen wir lieber das.“

Fast ununterbrochen rattert der 3D-Drucker im Keller von Enrico Buch. „Ich steh auch nachts auf“, erzählt der Familienvater. Dank einer Webcam kann er vom Handy schauen, wie weit die Bügel sind. Seinen 3D-Drucker hat er seit Dezember – mit dem „Creality Ender 5 Plus“ ein recht großes Modell. „Damit kann ich fünf Bügel auf einmal drucken“, sagt Buch. Anfangs benötigte er dafür noch vier Stunden – jetzt knapp eine Stunde: „Die Herausforderung liegt darin, die optimale Einstellung für den eigenen Drucker zu finden.“

Eine Rolle für 25 Teile

Das Material für die Bügel – ein in Spulen aufgewickelter Kunststofffaden (Filament) – kommt meist von Spendern. Auf Anfrage teilt Buch ihnen mit, was er benötigt. Die Spender bestellen und zahlen, lassen das Material aber zu Buch liefern: „Eine Rolle Filament kostet etwa 20 Euro plus Versandkosten. Daraus bekomme ich 25 Teile.“ Im Moment sei viel Material vergriffen, denn nicht nur in der Pfalz, sondern weltweit produzierten Menschen solche Masken. Auch an 3D-Drucker zu kommen sei schwierig.

Die Druckvorlagen für die Maskenrahmen hingegen sind frei verfügbar. Wenn einige fertig sind, erfolgt bei „Jugend forscht“ in Neustadt die Endmontage: Folie des Schildes laminieren, zuschneiden, Löcher bohren, zusammen mit dem Gummiband befestigen. Fertig. 1700 Maskenaufträge hat „3D-Drucker gegen Corona“ momentan, davon sind 1500 Masken ausgeliefert. „600 Masken hab ich zusammengebaut“, erzählt Buch. Bevor sie ausgeliefert werden, kommen sie für zwei Tage in Quarantäne. „Um auszuschließen, dass bei der Herstellung das Virus übertragen wurde.“ Ein Arzt testet die Qualität der Produkte.

„Wer kann, sollte helfen“

In kleineren Dimensionen spielt sich die Produktion bei David Betsch ab. Der 28-Jährige ist seit Juli neben seinem Studium an der Hochschule Karlsruhe zweiter Beigeordneter der Stadt Hagenbach, also einer der Bürgermeister-Stellvertreter. Während seiner Masterarbeit sammelte der Wirtschaftsingenieur Erfahrung im 3D-Druck. Zuletzt war er an einem Maskenprojekt der Hochschule mit dem KIT beteiligt. Quasi als Nachschlag produziert er nun auf eigene Faust 20 weitere Masken, um sie dem Seniorenzentrum Hagenbach zu spenden – „aus lokaler Verbundenheit“, wie er sagt.

„Überall hört man, dass Altersheime besonders unter dem Corona-Virus leiden und nicht ausreichend mit Schutzausrüstung ausgestattet sind. Da habe ich mir gedacht, ich muss etwas tun“, erzählt David Betsch. „Die Masken herzustellen kostet nicht die Welt. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte sie nutzen.“

INFO

Wer die Initiative „3D-Drucker gegen Corona“ unterstützen will, kann per Internet (www.3d-drucker-gegen-corona.de) oder per Facebook den Kontakt herstellen. Die Ausgabe von Spendenquittungen ist noch nicht möglich, der dafür nötige Verein aber laut Enrico Buch in Gründung.