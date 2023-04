Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In rasantem Tempo wird in der Ottstraße eine neue Lidl-Filliale aus dem Boden gestampft. Erst vor wenigen Tagen war der Supermarkt auf demselben Gelände abgerissen worden. Der Neubau wird nicht nur größer und moderner, er schafft auch neue Arbeitsplätze.

Als Eröffnungstermin für die neue Lidl-Filiale an der Kreuzung Ottstraße/Abtswaldstraße war von Anfang an der 4. August vorgesehen. Und so wie es aussieht, werden sich