Die Tafel Wörth hatte sich um Fördermittel beworben – und 15.000 Euro erhalten. Mit dem Geld wird unter anderem das im Oktober neu angeschaffte Kühlfahrzeuges finanziert.

Der Sponsor der 15.000 Euro ist Lidl, denn seit vielen Jahren arbeitet Lidl mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen, wie es bei der Scheckübergabe hieß. So habe Lidl zahlreiche Filialen mit Pfandautomaten ausgestattet. „Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden und Kundinnen mit Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafeln Deutschlands spenden. Damit werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die den Dachverband in die Lage versetzen die Arbeit der lokalen Tafeln projektbezogen und bedarfsgerecht zu fördern wie jetzt in Wörth für das neue Kühlfahrzeug“, erläutert die Beauftragte für Mitarbeiter und Soziales, Veronika Roller, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Als Lidl-Vertreterinnen waren zudem Nicole Bozic, Sandra Jakob und Swetlana Schwendich bei der Scheckübergabe vor Ort dabei. Die Vorsitzende der Tafel Wörth, Uschi Bisanz, freute sich über die Unterstützung und gab vor Ort einen Einblick in das Kühlfahrzeug und auch in die Arbeit der örtlichen Tafel.

3000 Euro hat die Firme mh-Service an die Tafel gespendet. Foto: jopa

Ein paar Tage zuvor hatte die Tafel Wörth eine Spende in Höhe von 3000 Euro von mh Service GmbH aus Kandel erhalten. „Unserer Meinung nach leistet die Tafel eine enorm wichtige Arbeit um sowohl Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen als auch armutsbetroffene Menschen zu unterstützen“, sagte Marketing-Managerin Alexandra Naßhan der RHEINPFALZ bei der Scheckübergabe in den Räumlichkeiten der Tafel. Mit dabei war zudem die Mitarbeiterin Erika Lojko.

Spende aus Kandel

Die mh Service GmbH ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die Computerforensik mit Sitz in Kandel. Es gibt etwa 30 Angestellte und eine eigene Hardware-Entwicklung und –Produktion. Geschäftsführer des Unternehmens ist Martin Hermann und Prokuristin Daniela Pfitzner. Die Firma hat eine Expertise auf dem Gebiet der Datenrettung, Beweissicherung, Analyse und Aufklärung von Cyber-Kriminalität und digitalen Bedrohungen. Sie hat laut eigener Aussage über 30 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet.

Seit vielen Jahren spendet das Unternehmen um die Weihnachtszeit an Organisationen aus der Nachbarschaft, die sich für das Wohl von Bedürftigen einsetzen – darunter auch die Tafel. „Wir wollen die Tafelmitarbeiter und vielen Ehrenamtler unterstützen, denn sie sind es, die anpacken und etwas bewegen. Wir schätzen die Gelegenheit durch unser Engagement etwas Gutes für unsere Region bewirken zu können“, so Naßhan.