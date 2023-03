Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schaufenster müssen dunkel bleiben, in Büros wird weniger geheizt. Was bedeuten die neuen Vorgaben zum Energiesparen für die Adventszeit in der Region? Die RHEINPFALZ hat sich bei Veranstaltern beliebter Märkte umgehört.

Erst kam Corona. Wegen der Pandemie mussten Weihnachtsmärkte 2020 erst ganz ausfallen, 2021 konnten sie eingeschränkt stattfinden. Doch was passiert im Winter 2022, in dem zum möglichen