Schattenspiele, Feuerzauber, viel Musik und Kunst: Nach der durch Corona bedingten Zwangspause zogen die Macher dieser grandiosen Germersheimer Kultur- und Museumsnacht, kurz auch Kumuna genannt, wieder alle Register.

Begeisterung löste schon in der Stadthalle das auf der großen Leinwand präsentierte Schwarzlicht-Theater der „Moving Shadows“ aus, das im Verlauf des Abends mehrfach aufgeführt wurde und immer wieder viele Besucher anzog. Diese machten sich nach dem Eröffnungsspektakel, mit in Rucksäcken und Taschen verstauten Regenschirmen, die erfreulicherweise nicht aufgespannt werden mussten, auf ihren nächtlichen Weg durch die Stadt. Dass wegen der Straßenbauarbeiten einige Umwege genommen werden mussten, war zu verschmerzen. Es gab ja viel zu erzählen, allerhand Sinneswahrnehmungen waren zu verarbeiten. Man konnte zuhören, zuschauen und selbst aktiv werden. Und das an mehr als 25 markierten Stationen, mehr als je zuvor.

Kultur für Eltern und Kinder

Im Weißenburger Tor etwa unterhielt die Band „Saitenwind“, während man sich die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte anschauen konnte. Serge Rieger, der Liedermacher aus dem Elsaß, sang im Nördlichen Reduit, und viele Kinder duften mit ihren Eltern mit dem Stück „WunderZeit 2“ ein magisches Theater erleben. Zu später Stunde konnte man in die Tiefen der Festung hinuntersteigen und an Führungen durch die 1,8 Kilometer langen Kasematten mit ihren bis zu 2,50 Meter dicken Mauern teilnehmen.

Unterdessen gönnten sich viele eine kleine Auszeit. Etwa bis in die tiefe Nacht hinein in der „Pfälzer Weinbar“ im Grabenwehrgebäude. Viele planten hier auch den weiteren Verlauf des Abends. Wer wollte, konnte bis in die frühen Morgenstunden feiern, drinnen, aber auch draußen, etwa am Paradeplatz, wo die „Speermächtigen“ Getränke und Speisen ausgaben.

Singen, tanzen, Kunst bewundern

Viele Menschen drängten sich um das Haus des Vereins Interkultur. Hier konnte man nicht nur der Liedermacherin Simone Mitzner zuhören, sondern gleich mehrfach eine Feuershow bewundern. „Fireflies mit Poispinning“ zogen bis Mitternacht die Blicke auf sich. Wer tanzen, singen oder eine Kunstausstellung bewundern wollte, der hatte am Freitag eine riesengroße Auswahl. Im Zeughaus etwa oder im offenen Atelier des Künstlers Karl-Heinz Deutsch in der Infanteriegalerie. Hier ging es zeitweise schon sehr eng zu.

Im Neubau des FTSK stellten Künstler der Malwerkstatt „Art& Style“ aus Landau Werke aus, während man sich in den Uni-Räumen an Schnupper-Sprachkursen beteiligen durfte. Im Bürgersaal des Rathauses bot der Tanzsportclub Blau-Gold nicht nur einen Workshop „Erste Tanzstunde“ an, sondern organisierte auch eine Tanzparty.

Bürgermeister Marcus Schaile zeigte sich über den großen Andrang sehr erfreut. Als besonders positiv bewertete er am Tag danach die Tatsache, dass sich so viele Menschen aller Altersklassen ermuntern ließen, „das Tanzbein zu schwingen“ und sich von Salsa und Merengue motivieren zu lassen. Als großer Anziehungspunkt erwies sich das neue, und bisher offiziell noch nicht eröffnete, Brennereimuseum „PAN“ in der Klosterstraße.

Musikschule zeigt, was sie kann

Von hier aus war der Weg nicht weit in die Räume der Städtischen Musikschule. „Walk – Don´t Walk“ waren die beiden Gruppenführungen überschrieben. An den einzelnen Stationen spielten kleine Ensembles, etwa Streicher oder Flötisten, ehe die Führung fortgesetzt wurde. Eine perfekte Werbung für die Arbeit der Städtischen Musikschule, denn die Gäste sparten wahrlich nicht mit freudigem Applaus. In der Innenstadt hatten am Freitagabend auch mehrere Geschäfte wie etwa Optik & Schmuck, Farbenhaus Turgetto, Goldschmiede, Altstadtmetzgerei oder Uni-Buchhandlung geöffnet und bedienten ihre Kunden.

In der Kumuna konnte man einmal mehr erfahren, was die alte Festungs- und heutige Kreisstadt Germersheim zu bieten hat. An traumhafter historischer Kulisse, aber auch an mitreißenden Kulturschaffenden. Ein würdiger Abend für die Kultur- und Museumsnacht, die mit der 20. Auflage auch ein kleines Jubiläum feiern konnte.