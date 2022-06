Schwetzingen. Zum Lichterfest im illuminierten Schlossgarten sind die Besucher nach drei Jahren Corona-Pause am 23. Juli eingeladen. Von 17 bis 23 Uhr gibt es zudem Live-Musik und Shows an zwölf Orten des Gartens.

Zuletzt kamen über 15.000 Menschen zu dem Spektakel in der ehemaligen Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes. Angekündigt sind in diesem Jahr über 2.000 Flammenschalen, Pylonen und bunte Lampions, die den Park illuminieren. Auf zwölf Eventflächen treten Künstler auf. Den Abschluss des Abends bildet dann ein Feuerwerk am Großen Weiher. Der Eintritt zum Lichterfest kostet für Erwachsene 16 Euro im Vorverkauf.

Info und Programm



www.lichterfest.org