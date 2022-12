Am Samstag Abend gab es auf den Südpfälzer Straßen viel Lärm, Lichter und festliche Stimmung. Die Landwirte der Region hatten ihre Traktoren mit Weihnachtsschmuck und tausenden kleinen Lämpchen verziert, um gemeinsam die Lichterfahrt anzutreten. 2020 als Mutmacheraktion unter dem Namen „Ein Funken Hoffnung“ gestartet, ist die Lichterfahrt inzwischen eine Mischung aus Festtagsspektakel und Demo.

Es will einfach nicht mehr aufhören. Als beim Landwirtschaftsbetrieb Horst Gleich in Weingarten der Startschuss fällt, setzt sich eine riesige Kolonne an Traktoren in Bewegung. Bei der Verzierung der Fahrzeuge war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Weihnachtsbäume, in echt oder aus Holz nachgebaut, Plastikweihnachtsmänner, blinkende Sterne und vieles mehr gibt es für die Zuschauer zu bestaunen. Nicht fehlen dürfen natürlich die bunten Lichterketten – ein echter Blickfang. Dazu der Lärm von dutzenden Traktoren, die sich laut hupend und mit voll aufgedrehter Weihnachtsmusik langsam auf den Weg machen. 90 Stück sind es am Ende, es wird gute 15 Minuten dauern, bis alle auf der Straße sind.

Bei der Dekoration sind der Fantasie keine Grezen gesetzt. Foto: Iversen

„Das hört ja gar nicht mehr auf, wie super!“, sagt eine Zuschauerin. Viele Kinder sind im Publikum, winken den Landwirten zu. Aus manchen Traktoren winken auch Kinder zurück, die auf dem Schoß von Papa oder Mama mitfahren dürfen. „Wir haben schon seit 2020 zugeguckt und seitdem ist unser Großer ganz verrückt danach“, erzählt eine Frau. Der Junge sitzt auf einem Spielzeug-Traktor, der ebenfalls mit Lichterketten verziert ist. Am liebsten wäre er der Kolonne hintergefahren, die am Samstag quer durch die Südpfalz fährt. Von Weingarten geht es über Freisbach, Gommersheim, Schwegenheim, Lingenfeld, Westheim, Lustadt und wieder zurück.

2020 gab es die »Ein Funken Hoffnung«-Tour zum ersten Mal. Foto: Iversen

Aber ohne Motor ist das ein bisschen weit. „Schon im Sommer hat er angefangen zu fragen, wann endlich wieder die Traktoren fahren“, erinnert sich seine Mutter. Die Familie war vor zwei Wochen bereits auf der Lichterfahrt in Speyer. Sie findet auch die politische Botschaft gut, denn bei der Lichterfahrt soll auch auf die Probleme der regionalen Landwirte aufmerksam gemacht werden. „Ich bin durch diese Aktion auch sensibler geworden, was mein Einkaufsverhalten angeht. Ich schaue, dass ich Gemüse aus regionaler Produktion bekomme“, sagt die Mutter.

Um 21 Uhr trudeln die letzten Traktoren wieder in Weingarten ein. Foto: Iversen

Patrick Gleich hört das gerne. Der Landwirt hat die Lichterfahrt organisiert. In den letzten beiden Jahren wollten er und seine Kollegen den Leuten in der Pandemie ein bisschen Weihnachtsstimmung schenken. In diesem Jahr ist die Kolonne als Demonstration angemeldet. „Die Grundidee steht aber immer noch im Vordergrund. Das wir diesmal eine Demo sind, liegt vor allem daran, dass wir nur so eine Genehmigung bekommen haben“, sagt der Weingartener. Dennoch haben manche der Bauern auch Transparente am Traktor. „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, steht da zum Beispiel. „Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt, das man auch in der Krise auf uns zählen kann“, erklärt Gleich. „Unter anderem durch Probleme mit der Bürokratie verschwinden leider immer mehr Betriebe.“

Unterwegs hat die Gruppe in den sozialen Medien immer wieder ihren Standort rausgegeben. Foto: Iversen

Um 21 Uhr trudeln die letzten Traktoren wieder in Weingarten ein. Auf dem Weg hat die Gruppe in den sozialen Medien immer wieder ihren Standort rausgegeben. In allen Ortschaften standen Zuschauer bereit, jubelten und klatschten der Lichtershow zu. Ganz am Ende des Zuges fuhr das Spendenauto. Die Lichterfahrt sammelt in diesem Jahr für die Lebenshilfe in Germersheim und für die Diakonissen Geburtsambulanz in Speyer.

Info

Spenden unter dem Stichwort: „Ein Funken Hoffnung Tour 2022“, Lebenshilfe Kreis Germersheim, VR-Bank Südpfalz eG,

Iban: DE51 5486 2500 0000 0505 20, BIC: GENODE61SUW