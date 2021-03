Der Regenbogen am Himmel sollte, das ist die biblische Dimension, einst Noah auf seiner voll besetzten Arche signalisieren, dass Gott bei ihm ist. Heute gilt das Phänomen als Symbol der Hoffnung. Es symbolisiert aber auch den Frieden. Ein Regenbogen beinhaltet sieben Farben, die bedeuten sollen, das jede Nation, der anderen gleichwertig sein und gemeinsam mit den anderen ein Ganzes bilden soll, wobei jeder Einzelne wichtig ist. Der Regenbogen vereint auch Gegensätze – Sonne und Regen – und verbindet sie miteinander. Für Alfons Groh aus Steinweiler, dem diese spektakuläre Aufnahme am Samstag um 18 Uhr in seinem Heimatort gelang, ist dieser Regenbogen „ein Lichtblick im Sturm“.