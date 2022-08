Ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde am frühen Dienstagmorgen durch den vom Lärm erwachten Bewohner von seinem Vorhaben abgehalten. Gegen 3.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in die Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses im Kanalweg einzubrechen, teilt die Polizei mit. Dazu wurde wohl das für Sanierungsarbeiten aufgestellte Außengerüst zum Aufstieg verwendet. Mittels einer Schnur versuchte der Einbrecher das gekippte Fenster zu öffnen. Durch die Geräuschkulisse alarmiert, erwachte der Wohnungsinhaber, Stand auf und schaltete umgehend die Beleuchtung an. Der Einbrecher ließ deshalb offenbar von seinem Vorhaben ab.