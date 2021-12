Noch bis zum 24. Dezember öffnen sich Türchen an den lebendigen Adventskalendern in Weingarten, Hördt und Schwegenheim. Fenster werden erleuchtet, Lieder gespielt und gesungen oder Geschichten gelesen.

In Weingarten öffnet sich täglich um 18 Uhr bei den teilnehmenden Anwesen ein Fenster, ein Tor oder ein Türchen.: Montag, 20. Dezember: Familie Groß, Hauptstraße 53; Dienstag, 21. Dezember: Bau- und Kulturverein, protestantisches Gemeindehaus, Hauptstraße; Mittwoch, 22. Dezember: Familien Histing und Weller, Hainbachstraße, Am Bänkel; Donnerstag, 23. Dezember: Familie Leicht, Oberlustadter Straße 1; Freitag, 24. Dezember: Jeder kann sein persönliches, privates Türchen öffnen. Der Kalender findet bei jedem Wetter und ausschließlich im Freien statt. Besucher werden gebeten, die aktuellen Coronabestimmungen einzuhalten.

In Hördt öffnet sich das 19. Adventsfenster bei der Ortsgemeinde Hördt „Altes Forsthaus Bürgerzentrum“ ; im 20. Adventsfenster wird der Film „Die Hirtenflöte“ gezeigt, 21. wird noch gesucht, 22. Adventsfenster bei Familie Fischer, Rosenberg 3; 23. Adventsfenster bei Familie Frey, Mühlweg 42; im 24. Adventsfenster gibt es einen Weihnachtsfilm vom WaldweihnachtsTeam „Damals und Heute“. Der Adventskalender kann im Internet: https://lebendiger-advent-hordt.webnode.com, angesehen werden.

In Schwegenheim werden am 20. Dezember, Hauptstraße 110; 21. Dezember, Hauptstraße 108; 22. Dezember, Hauptstraße 96; 23. Dezember, Hauptstraße 92; 24. Dezember, Hauptstraße 78 (Bücherei), ab 18 Uhr neue Fenster erleuchtet. Alle schon geöffneten Fenster sind von 18 bis 20 Uhr ebenfalls geöffnet. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen ist bereits von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet.