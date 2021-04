Skurriler Diebstahl: Unbekannte Täter nahmen in der in der Zeit vom Dienstag, 13. April, bis Donnerstag, 15. April, die gelben Rundumleuchten von vier Muldenkippern an sich. Die Baustellenfahrzeuge waren im Bereich des Fohlenhofes abgestellt. Um zu den Fahrzeugen zu gelangen musste der Täter laut Polizei zunächst einen Absperrzaun überklettern. Der Gesamtschaden dürfte bei zirka 400 Euro liegen.