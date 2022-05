Am Sonntag ist das letzte Heimspiel der Saison 2021/2022 des KSC im Wildparkstadion. Gespielt wird gegen Dynamo Dresden. Auch aufgrund der vielen anderen Veranstaltungen, Baustellungen, Sperrungen und Umleitungen in der Stadt bereitet sich die Polizei in besonderer Weise auf die Begegnung vor: Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung wird sie am Sonntag mit ausreichenden Kräften im Einsatz sein. Das Geschehen wird mit Hilfe zweier Drohnen beobachtet, weiter werden unter anderem vorsorglich zwei Wasserwerfer im Bereich des Stadions bereitgehalten, heißt es in einer Mitteilung.