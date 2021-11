Der nächste Ludwigsmarkt am Kirchplatz mit 21 Beschickern findet am Freitag, 3. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, im Zentrum der Gemeinde statt. Passend zur Weihnachtszeit fügen sich nun Geschenk- und Dekoartikel ein. Aufgrund der Infektionslage sind die Besucher angehalten im gesamten Marktbereich eine medizinische Maske zu tragen. Parkplätze sind am Festplatz vorhanden. Der kurze Fußweg zum Kirchplatz ist ausgeschildert. Der erste Ludwigsmarkt im neuen Jahr ist für Freitag, 7. Januar, terminiert.