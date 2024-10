Der Germersheimer Feierabendmarkt hat sich im zweiten Jahr seines Bestehens prächtig entwickelt. Die Besucher kamen aus der Stadt und aus den umliegenden Dörfern – wenn das Wetter stimmte. Und das war für einen Herbstabend am Donnerstag richtig gut. Bis spät in den Abend war der Paradeplatz beim letzten Feierabendmarkt des Jahres gut besucht. Doch es wird nicht der letzte Markt gewesen sein. Die Stadt fordert Interessierte auf, sich für den Markt 2025 zu bewerben. Ab März soll er wieder jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden. Bewerben können sich Foodtrucks oder Wochenmarktstände sowie Personen mit kreativen Angeboten. Die Bewerbungsfrist endet am 1. Dezember. Weitere Infos unter www.germersheim.eu/feierabendmarkt. Angesichts des Besucherinteresses wäre dies vielleicht auch der richtige Ort für einen barrierefreien Weihnachtsmarkt. Auch wenn die Stadt dies seit Jahren immer wieder ablehnt.