Ein als Bundeskanzler Olaf Scholz verkleideter Unterstützer der Letzten Generation demonstrierte am Montag vor dem Bundesverfassungsgericht und wurde daraufhin festgenommen. Mit einem Presslufthammer versuchte der junge Mann symbolisch den Eingangsbereich des Gerichts einzureißen, wie die Gruppe mitteilt. Man wolle mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz das Bundesverfassungsgericht demoliere. „Olaf Scholz ignoriert das Klimaurteil des Verfassungsgerichts vollkommen. Er könnte genauso gut das Verfassungsgericht abschaffen, wenn er sich eh nicht an seine Urteile hält“, so Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation. Hintergrund ist das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, in dem die Bundesregierung verpflichtet wurde, Zwischenziele für die Emissionsminderung über das Jahr 2030 hinaus festzulegen.