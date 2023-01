Der chinesische Schriftsteller und Dissident im Exil, Liao Yiwu, kommt am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr, zu einer Lesung mit Podiumsdiskussion an die Uni Germersheim. Er liest aus seinem Dokumentarroman „Wuhan“. Die Stadt, die als Ursprungsort der Corona-Pandemie gilt, ist Schauplatz des Romans. Das Buch widme sich der „Frage nach dem Ursprung des Virus, nach dem Umgang der chinesischen Behörden mit Epidemie und Pandemie, nach den Versäumnissen, auch was den Schutz des Auslandes angeht, und nicht zuletzt nach dem Umgang mit den im Land vom Virus Heimgesuchten“, teilen die Veranstalter vom Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften (FTSK) mit.

Liao Yiwu wurde 1958 in der Provinz Sichuan geboren und wuchs in Armut auf. 1989 verfasste er das regimekritische Gedicht „Massaker“, wofür er vier Jahre inhaftiert wurde. 2011 konnte Liao Yiwu das Land verlassen. 2012 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Jury bezeichnete Liao Yiwu als Autor, „der sprachmächtig und unerschrocken gegen die politische Unterdrückung aufbegehrt und den Entrechteten seines Landes eine weithin hörbare Stimme verleiht“. Er lebt in Berlin. Die Lesung findet im Audimax des FTSK statt.