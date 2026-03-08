Ein Neffe veröffentlicht das Tagebuch von Jakob Martens: eine nüchterne Chronik von Krieg, Gulag und Flucht bis nach Südamerika.

„Am Ende die Freiheit – durch Zarenreich und Sowjetunion nach Südamerika“ heißt ein Buch von Jakob Martens, aus dem dessen Neffe Berthold Kliewer am Samstag, 14. März, in Rülzheim vorliest. Begleitet wird er von Klaus Demuth am Klavier. Die aufreibende Odyssee des russlanddeutschen Mennoniten Jakob Martens führt vom Zarenreich über die Schreckensstationen der sowjetischen Gulags bis in die Freiheit nach Südamerika. Sein Tagebuch ist eine aufrüttelnde Chronik des frühen 20. Jahrhunderts. Diese Geschichte hat sein in der Pfalz lebender Neffe Berthold Kliewer jetzt veröffentlicht.

Martens berichtet fast lakonisch trocken aus fast fünf Jahrzehnten eigenen Erlebens. 1897 in der Ukraine geboren und aufgewachsen, nimmt er den Leser mit auf seine schicksalhafte und berührende Lebensreise. Sie ist eingebettet in die historischen Vorgänge von Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, Anarchie, Arbeitslager und Zweiter Weltkrieg.

Die Lesung, Samstag findet am Samstag, 14. März, 18 Uhr, im Centrum für Kunst und Kultur statt. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei.