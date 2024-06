Ab Montag, 1. Juli, startet der 16. Lesesommer Rheinland-Pfalz, an dem 220 kommunale und kirchliche Bibliotheken teilnehmen – darunter auch die Stadtbibliothek Germersheim. Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren können sich anmelden, kostenlos aktuelle Bücher ausleihen und bewerten. Die Bewertungen können als Interview, online oder per Buchcheck abgegeben werden. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel und eine Bewertungskarte, die am Gewinnspiel teilnimmt. Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt im Europapark Rust mit der Rulantica-Wasserwelt. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die Teilnahme positiv auf dem Zeugnis. Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Leseförderaktion „Lesespaß aus der Bücherei“ und wird vom Land mit über 110.000 Euro unterstützt. Weitere Infos unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbibliothek Germersheim, Jakobstraße 12, Germersheim, Telefon 07274-960620, E-Mail: bibliothek@germersheim.eu.