Der Lesekreis des Projektes „Buch tut gut“ innerhalb der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ ist im Oktober erfolgreich gestartet. Es habe einen regen Austausch über den Roman „Der Richter und sein Henker“ von Friedrich Dürrenmatt gegeben, berichtet Projektleiter Roland Jost. Das nächste Lektüregespräch kündigt er für Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr, im Bürgerhaus in Schaidt an. Die Projektgruppe hat für diesen Termin das Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“ der französischen Schriftstellerin Yasmina Reza ausgesucht, eine Gesellschaftssatire aus dem Jahr 2006, die 2011 unter der Regie von Roman Polanski verfilmt wurde. „Wir begrüßen auch gerne neue Lesebegeisterte, die beim ersten Treffen nicht dabei waren“, sagt Jost. Die nachfolgenden Termine und die zu lesende Lektüre sollen dann Lesekreis gemeinsam besprochen werden. Für die Teilnahme am Termin 1. Dezember ist eine Anmeldung unter BuchTutGut@gmx.de erwünscht. Unter dieser Mailadresse können auch Fragen gestellt werden.