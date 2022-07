An mehreren Stationen wird am Samstag, 23. Juli, der erste Lesewalk der Stadt, initiiert vom Senioren- und Engagementbüro, unter dem Motto „Germersheim liest“ stattfinden. Es werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt: Bei der Festung in Fronte Lamotte, dem Weißenburger Tor und dem Europaplatz wird Kinderliteratur für unterschiedliche Altersgruppen um 11, 13 und 15 Uhr vorgelesen. Am Arrestgebäude, dem Königsplatz und der Bibliothek „Literatur für Alle“ um 12, 14 und 16 Uhr; beim Bürgerhaus Frauen- und Männerliteratur um 12.30, 14.30 und 15.30 Uhr; auf dem Nardiniplatz Literatur für Jugendliche ebenfalls um 12.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.