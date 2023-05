Kinder in materiell oder sozial schwierigen Lebenssituationen oder mit Fluchthintergrund haben es oft schwerer, in der Schule erfolgreich zu sein. Der Kinderschutzbund bietet deshalb Schulungen für Lernpaten an. Das Ziel des Kinderschutzbundes ist es, die bildungs- und Entwicklungschancen von benachteiligten Kindern zu verbessern. Nun werden neue Lernpaten gesucht: Durch einen Einsatz von zwei Stunden in der Woche lässt sich durch die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Zuwendung eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen , die das Vertrauen des Kindes in die eigenen Fähigkeiten fördert. Der Kinderschutzbund weist darauf hin, dass dem „Patenkind“ mit Respekt, Einfühlungsvermögen und Interesse begegnet werden.

Info



Informationen wie man Mitglied wird, gibt es unter info@kinderschutzbund-germersheim.de oder 07274/8847.

Geplant sind sechs Informationstermine: 28. Juni (18.30 bis 21.30 Uhr ), 1. Juli (9 bis 16 Uhr), 5. Juli (18.30 bis 21.30 Uhr), 12. Juli (18.30 bis 21.30 Uhr), 15. Juni (9 bis 16 Uhr), 19. Juni (18.30 bis 21.30 Uhr)