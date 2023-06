Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Boxprofi Leon Bauer und seine Familie eröffnen am Freitag Bauers Gockelhaus. Und an der Pinsa ist auch was neu.

Ein grinsender Hahn mit Boxhandschuhen ist das Logo der neuen Gastronomie der Boxerfamilie Bauer aus Hatzenbühl. Und dieses zeigt genauso wie der Name „Bauers Gockelhaus“ – kurz BGH, dass