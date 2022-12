Die zwei besten Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen des Goethe-Gymnasiums wurden zum Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs entsandt: Fiona Dietz und Emil Fritsche (6a), Anna Hellmann und Vito Bohsung (6b), Petra Golik und Ela Türk (6c), Emilia Roth und Etienne Wahl (6d), Noah Lobacz und Lennart Scholz (6e) begaben sich in der Schulbibliothek auf eine spannende Lesereise. Nach der ersten Wettbewerbsrunde, in der die Schüler aus ihren selbst gewählten Texten vorlasen, trugen sie in der zweiten Runde aus dem ihnen unbekannten Roman „Die Unendliche Geschichte“ von Michael Ende vor. Lennart Scholz setzte sich in diesem Jahr durch. Er wird nun Anfang des kommenden Jahres das Gymnasium in der nächsten Entscheidungsrunde vertreten.