Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursachte ein Radfahrer an einem wartenden Auto in Rülzheim. Am Dienstag gegen 7 Uhr musste der Autofahrer an einer geschlossenen Schranke im Bereich der Bahnhofstraße in Richtung Herxheimweyher anhalten. Während der Wartezeit beschädigte der vorbeifahrender Radfahrer mit seinem Lenker unabsichtlich das Fahrzeug. Nach der Kollision setzte der Radfahrer allerdings seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 45 Jahre alt, schwarze gelockte Haare. Das mitgeführte Rad war schwarz. Eine Absuche des Nahbereichs durch Polizeibeamte verlief ergebnislos. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.