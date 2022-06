An der Hauptrohrleitung in Bellheim wird am Montag, 27. Juni, gearbeitet. Das teilte der Zweckverband für Wasserversorgung der Germersheimer Südgruppe in Jockgrim jetzt mit. Dadurch könne es im Laufe des Tages zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen.

Diese Schwankungen könnten sich im gesamten Leitungssystem von Bellheim auswirken. Zum Beispiel könne es zeitweise Trübungen durch Eisen-Aufwirbelungen im Leitungswasser geben. Diese seien gesundheitlich unbedenklich, heißt es in der Pressemitteilung. „Treten solche Effekte auf, so sollte man die Leitung spülen, indem man zum Beispiel ein(ig)e Gießkannen füllt“, rät der Zweckverband. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, so bittet der Zweckverband um Information unter 07271 95860.