Angeblich wird Leitungswasser aus dem Hahn als tägliches Trinkwasser immer beliebter. Viel spricht dafür: kein Transport, günstiger Preis, kontrollierte Qualität und mehr. Doch dieser Trend zieht nicht unbedingt einen Umsatzrückgang beim Mineralwasser aus der Flasche nach sich.

Wenn es im Hochsommer heiß wird, ist Wassertrinken wichtig. Schwere Flaschen schleppen – das fällt weg! Wer Leitungswasser aus dem Hahn trinkt, hat es leichter, und er schont zudem die Umwelt. Vor allem die Plastikflaschen stehen beim Verbraucher nicht mehr hoch im Kurs. Das zumindest geht aus der Statistik des Verbands Deutscher Mineralbrunnen hervor. Die sogenannten Pet-Einweggebinde zum Beispiel haben bundesweit bei einem Marktanteil von 44 Prozent im Jahr 2019 minus zwei Prozentpunkte Absatzverlust zu verzeichnen. Der Rückgang ist aber eher der Plastikverpackung (dem Pet – Polyethylenterephthalat) geschuldet als dem Produkt selbst. Denn aus der Tiefe gewonnenes Mineralwasser wird vom Verbraucher nach wie vor sehr geschätzt. Das wiederum belegen beispielsweise die Umsatzzahlen von Bellaris, dem natürlichen Mineralwasser der Park & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG. „Der Absatz von Bellaris hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Zuwächse erfahren“, sagt Geschäftsführer Roald Pauli.

Mögen auch immer mehr Leute Leitungswasser aus dem Hahn trinken, so verzeichnen die Bellheimer dadurch keine Einbußen. Im Handel stieg der Absatz ihres Mineralwassers aus der Glaspfandflasche: 2018 um 16 Prozent, 2019 um 23 Prozent und 2020 bislang sogar um 31 Prozent, was wohl auf Corona zurückzuführen ist. Die Leute waren daheim und haben viel Wasser getrunken. „Unsere Kunden setzen auf hohe Wasserqualität“, erklärt sich Pauli die erfolgreichen Marktentwicklungen. Tatsächlich liefern die zwei Mal jährlich von der SGS Institut Fresenius GmbH durchgeführten Analysen dem Bellaris beste Werte. Das Wasser wird auf 230 Stoffe untersucht, auf Restspuren von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen etwa. „Wir liegen bei diesen Stoffen nicht nur unter den geltenden Grenzwerten, sondern sogar unter der allgemeinen Nachweisgrenze“, sagt Pauli. Im Volksmund bedeutet das so viel wie: keine bedenklichen Stoffe drin!

Wasser aus dem Hahn ist jederzeit sicher

Trinkwasser gehört hier zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Aufbereitung, Speicherung und Verteilung unterliegen den anspruchsvollen Vorschriften der Trinkwasserverordnung. Die Wasserversorger, zum Beispiel die Stadtwerke, stellen dies sicher, und die Gesundheitsämter überwachen es. Laut Prüfbericht über das Trinkwasser des Wasserzweckverbands Bienwald beispielsweise sind die Anteile bedenklicher Stoffe wie Benzol, Fluorid, Nitrat oder anderer Spuren zwar nachweisbar, sie liegen aber weit unter den normierten Grenzwerten. Insofern: Die Unbedenklichkeit des Trinkwassers aus dem Hahn ist jederzeit sichergestellt. Wer es sich zu Hause mit einem CO 2 -Sprudler spritzig macht, hat eine schmackhafte und günstige Alternative. Weil der Transport wegfällt, ist das vor allem umweltfreundlich.

Im Getränkewerk der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke (MEG) GmbH am Standort Wörth stellen seit 2013 circa 250 Mitarbeiter jährlich über eine Milliarde Füllungen Mineralwasser und Erfrischungsgetränke für Lidl und Kaufland bereit. Das Wasser kommt aus der hauseigenen Tiefenquelle vor Ort und wird in Pet-Flaschen abgefüllt. Ob die Wörther aufgrund der neuen Trends beim Wassertrinken Umsatzrückgänge verzeichnen, wollten sie auf Nachfrage nicht verraten und verweisen mit der Bitte um Verständnis auf die Statistik des Mineralbrunnenverbands, der, wie erwähnt, dem Pet-Einweggebinde schlechte Werte bescheinigt.

Glasflasche wird etwa 50 Mal befüllt

Eine Glasflasche von Bellaris – in Bellheim zählt man circa 20 Millionen Füllungen pro Jahr – kehrt via Pfandsystem zurück und wird durchschnittlich etwa 50 Mal befüllt. Sie wird nur in der Region vertrieben, also lediglich im Umkreis von etwa 100 Kilometern transportiert. Was die Pfandglasflasche umweltfreundlich macht: Nach ihrem „Ableben“ kann sie 100-prozentig ohne Qualitätsverlust recycelt und zu neuen Flaschen geformt werden. Das klappt beim Kunststoff nicht so gut.

Die MEG verwendet zur Herstellung neuer Pet-Flaschen durchschnittlich mindestens 50 Prozent Rezyklat, das heißt wieder eingeschmolzenes Plastik. Der Rest an notwendigem neuem Kunststoff bedeutet für den ökologischen Fußabdruck einen schmerzhaften Ressourcenverbrauch. Lediglich bei der grünen 1,5-Liter-Flasche der Lidl-Wasser-Eigenmarke „Saskia still“ wird Pet-Recyclingmaterial (ausgenommen Deckel und Etikett) eingesetzt.

Gepresste Plastikflaschen sparen Lkw-Fahrten

Die zur Dachmarke Schwarz Produktion gehörende MEG hat ein Produktionsnetzwerk mit fünf Abfüllwerken in Deutschland. Die Fahrwege des Mineralwassers ab Werk bis zum Verbraucher betragen durchschnittlich 180 Kilometer. Wie viele Fahrwege es konkret beim Wörther Werk sind, wollte das Unternehmen nicht bekannt geben, es betonte aber die allgemeinen Transportvorteile der Plastikflaschen. Die gesammelten Pet-Flaschen etwa werden in den Logistikzentren des Discounters zu Ballen gepresst. Durch diese Vorbehandlung passen auf einen Lkw circa 400.000 Flaschen. Das spare pro Lieferung 26 Lkw-Fahrten im Vergleich zum Transport von Glasflaschen. Umgekehrt können die aus Regranulat hergestellten neuen Flaschenrohlinge platzsparend transportiert werden. Auf einen Lkw passen bis zu einer Million solcher Rohlinge. In den Getränkewerken werden sie erhitzt, zu Flaschen aufgeblasen und anschließend wieder mit Getränken befüllt.

Den tatsächlichen ökologischen Fußabdruck von Pet- und Pfandglasflasche zu berechnen, bleibt eine Wissenschaft für sich. In Hinblick auf Rohstoffverschwendung hat das Plastik sicherlich das Nachsehen. Richtig ist aber auch, dass in den vergangenen Jahren viele industrielle Prozesse rund um die Pet-Flasche im Hinblick auf Ökologie verbessert wurden. Wobei: So klimafreundlich wie das Wassertrinken aus dem Hahn ist es aus keiner Flasche der Welt.