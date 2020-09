„Das Jahr 2020 wird uns in besonderer Erinnerung bleiben“, sagte Wolfgang Zöller, der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstagnachmittag bei seiner offiziellen Verabschiedung im Hufeisen der Fronte Becker. Und Corona-bedingt fand diese Veranstaltung nur mit einem ausgewählten Kreis von ehemaligen Kollegen, Weggefährten und Freunden Zöllers statt – vielen musste schriftlich abgesagt werden. Bei den Reden wurde deutlich, welch großes Ansehen Zöllers Meinung bei Vorgesetzten und Kollegen hatte. Der Polizei wäre Zöller jedoch fast verloren gegangen, weil er bei seiner Einstellung zum Polizeidienst mit noch 16 Jahren erst abgelehnt worden war, wie Polizeipräsident Thomas Ebling sagte. Gleichzeitig wurde Uwe Becker an dem Nachmittag offiziell von Ebling zum neuen Inspektionsleiter ernannt.