Elf Jahre lang war Wolfgang Zöller das Gesicht der Germersheimer Polizei. Ende des Monats geht der 62-Jährige in den Ruhestand. Leicht fällt ihm der Schritt nicht, auch wenn jetzt vielleicht andere Aufgaben warten.

Wichtig sind Wolfgang Zöller Menschen. Das mit dem Abstand, den getrennten Strukturen während der Corona-Pandemie „ist gut, aber zum Arbeiten schlecht“: „Ich brauche Menschen um mich“, sagt Zöller und sieht dabei nachdenklich aus. Der Leiter der Polizeiinspektion Germersheim geht am Monatsende in den Ruhestand – nach 45 Jahren. Denn seinen Dienst hat er am 1. Juli 1975 in Schifferstadt angetreten.

Es folgten mehrere Stationen – wie bei der Polizei üblich. Dann wirkte Zöller bei der Neugestaltung der Polizei in den 1990er Jahren im Land mit und wurde am 1. Januar 2000 Leiter der Dienststelle in Haßloch. Fünfeinhalb Jahre später kam er in den Landkreis Germersheim und leitete die Inspektion in Wörth, bis er 2009 Chef in Germersheim wurde. Eine seiner Fragen, die er – egal wo er in leitender Funktion war – immer stellte, war: „Wie ist die Lage.“ Auf die Antwort kann man aufbauen, „klare Strukturen schaffen“, sagt Zöller.

In Wörth hat der Erste Polizeihauptkommissar die Zusammenarbeit mit Kollegen aus Frankreich forciert: „Gemeinsame Streifen, das Abkommen von Schengen leben und in die Praxis umsetzen“ waren ihm eigenen Angaben zufolge wichtig. Auch die gemeinsamen Drogenkontrollen seien gut gewesen.

Stadt mit jüngster Bevölkerung

Und was gab es in Germersheim? Zöller lacht, lehnt sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Wir haben drei Verbandsgemeinden „mit ländlichen Strukturen und die Stadt Germersheim“, sagt der 62-Jährige. Es sei die Zusammensetzung der Bevölkerung, die Besonderheiten mit den Sprachen und Kulturen und „dass es eine Stadt mit der jüngsten Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist“. Und damit liege der Schwerpunkt der Arbeit in der Jugendarbeit. „Jugendliche werden Erwachsen“, sagt Zöller nun ernster. Dabei werde über die Stränge geschlagen. „Die Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen“, definiert er die Aufgabe seiner Polizisten. Früher habe es Tätergruppen gegeben, die aus einer Nationalität kamen. In Germersheim wachsen alle gemeinsam auf, entsprechend vertreten seien alle Nationalitäten in Tätergruppen. Das treffe für alle Gemeinden zu, nicht nur für die Stadt. Als die Polizei erstmals bei einem Hallenfußballturnier mitmachte und für Integration warb, „haben die anderen Mannschaften schon gestaunt“. Inzwischen sei das kein Thema mehr. „Ich will, dass die Polizei erlebbar ist. Sie sollen den Menschen in Uniform sehen“, sagt Zöller.

Gerne erinnert er sich an die Vernissage mit Bildern eines Abschlussjahrgangs der Weizsäcker-Realschule. Die Schüler hatten im Kunstunterricht das Thema Polizei, und viele der Werke hängen heute noch in den Fluren und Räumen der Inspektion. „Ich werde wohl nie diese stolzen, etwas zurückhaltenden, aber frohen Gesichter der Jungs und Mädchen vergessen, als sie ihre Bilder vorgestellt und erklärt haben“, sagt Zöller. „Dass viele Migranten aus allen möglichen Ländern darunter waren, ist in Germersheim selbstredend.“ Die Schüler haben etwas Dauerhaftes als Bürger aus Germersheim und der Region „für ihre Polizei geschaffen“. Darauf könne man stolz sein, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Polizeigewalt, sagt Zöller zum Fall Georg Floyd.

Mehr Zeit für Mountainbike fahren

Dass der Leiter der Germersheimer Polizeiinspektion ein gut bestelltes Haus hinterlässt, ist er sich gewiss. Viele Jahre habe er ganz eng mit seinem Nachfolger Uwe Becker zusammengearbeitet. Und „ein erfahrener und guter Ermittler“ wird diesen dann unterstützen, sagt Zöller mit Blick auf die Zeit nach seinem Ausscheiden – also ab 1. August. „Mir wird es nicht langweilig werden“, sagt Wolfgang Zöller, auch wenn er noch „keine festen Sachen“ vorhabe. Zu schätzen weiß der Pfälzer guten Wein und gutes Essen. Und für sein Hobby, das Mountainbikefahren, wird Wolfgang Zöller viel mehr Zeit haben. Auch die Berge in Südtirol werden ihn das eine oder andere mal rufen. Außerdem gibt es noch seine Enkelin Emma, die ihn in Beschlag nehmen wird.