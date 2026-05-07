Der Gemeinderat Leimersheim hat beschlossen, drei Flurstücken auf der Gemarkung offiziell den Wohnplatznamen „Erlenhof“ zu verleihen.

Der Erlenhof gehört postalisch zu Neupotz, wo sich auf der Gemarkung unter anderem das Wohn- und Verwaltungsgebäude, die Reithalle, Stallungen und weitere Gebäude befinden. Weitere Gebäude und Koppeln des Pferdezucht- und Pensionsbetriebs liegen jedoch auf drei Flurstücken auf Leimersheimer Gemarkung.

Für solche außerhalb der geschlossenen Ortslage gelegenen Anwesen ist die jeweilige Gemeinde zuständig, wenn es um die Vergabe sogenannter Wohnplatznamen geht. Der Gemeinderat Leimersheim hat deshalb beschlossen, den drei Flurstücken den Wohnplatznamen „Erlenhof“ zu verleihen.

Mit der Meldung des Beschlusses an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation sowie an das Vermessungs- und Katasteramt werden die Grundstücke künftig unter dem Namen des Hofs im amtlichen Verzeichnis der Gemeinden und Gemeindeteile, dem sogenannten Wohnplatzverzeichnis, geführt.