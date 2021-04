Das Anliegen der Eltern ist verständlich. Jedoch kann eine Einrichtung solchen Wünschen kaum nachkommen.

Dass Eltern Wert auf eine gesunde Ernährung legen, versteht wohl jeder. Und auch, dass die Eltern selbst bestimmen wollen, was aus ihrer Sicht „gesund“ ist und was nicht. Jedoch ist es von den Erziehern und Erzieherinnen schlicht zu viel verlangt, den sehr individuellen und detaillierten Wünschen bei jedem ihrer Schützlinge nachzukommen. Das ist so im Kita-Alltag nicht leistbar. Im Hatzenbühler Fall wäre es eine Überlegung wert, eine andere Einrichtung in Betracht zu ziehen: Waldorf, Montessori oder Natur-Kitas warten mit speziellen Verköstigungskonzepten auf. Jedoch sind Plätze in diesen „alternativen“ Einrichtungen nicht kostenfrei zu bekommen. Ein gesellschaftliches Dilemma, das an einer Apfelschorle zum Ausdruck kommt.