Im Bereich Schwegenheim kam es am Donnerstag zu einem weiteren Unfall. Gegen 14.45 Uhr missachtete eine 75-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Germersheim beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B9 bei Schwegenheim auf die K31 die Vorfahrt eines von links kommenden Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 22.500 Euro. Die Wagen waren der Polizei zufolge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Abschlepparbeiten wurde der Einmündungsbereich für rund eine Stunde gesperrt.