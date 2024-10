Die Bushaltestellen am Rathaus und in der Bellheimer Straße sollen barrierefrei werden. Unter anderem sind behindertengerechte Querungen, tiefe Rundbordsteine und neues Pflaster geplant. Der Umbau soll nicht nur Rollstuhlfahrern den Ein- und Ausstieg erleichtern, sondern auch Menschen mit Rollator und Kinderwagen. Die Busbuchten entfallen, die Busse halten auf der Fahrbahn an. Dadurch soll der Verkehr verlangsamt werden. Der Umbau beider Haltestellen wird voraussichtlich rund 240.000 Euro kosten, wobei die Gemeinde mit Zuschüssen von 85 Prozent rechnet. Der barrierefreie Umbau der Haltestelle am Hausberg/Friedhof muss warten, bis das neue Feuerwehrhaus dort gebaut wird. Zwischen dem Feuerwehrgebäude und dem Friedhofsparkplatz wird es zudem eine neue Straße geben. Sie soll, das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Sankt-Floriansweg heißen. Es war ein Vorschlag der örtlichen Feuerwehr.