Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 603 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 4539 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 57 Fälle), Stand 8. April. Leider ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 116. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz in Mainz liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 154,2 (Stand Donnerstag, 14.10 Uhr). Am Mittwoch lag der Wert bei 152,7.

Statistik

VG Hagenbach: 336 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/49 aktuell positiv Getestete/267 Genesene/20 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 676/90/579/7

VG Kandel: 416/49/362/5

VG Jockgrim: 482/69/400/13

VG Rülzheim: 456/73/375/8

VG Bellheim: 550/95/427/28

Germersheim: 963/125/822/16

VG Lingenfeld: 660/53/588/19

Kreis GER: 4539/603/3820/116.

Zwischenzeitlich gab die Kreisverwaltung Germersheim bekannt, dass am Mittwoch im Impfzentrum Wörth die 25.000 Impfung verabreicht wurde. Laut Kreisverwaltung wird täglich mit rund 850 Impfungen gerechnet. Bis 2200 pro Tag wären möglich, wenn genügend Impfstoff da ist.