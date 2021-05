Eine Online-Konferenz mit Forschenden, Experten aus der Praxis sowie Nutzern befasst sich mit Verständlichkeit von Sprache und Kommunikationsbarrieren in verschiedenen Ländern.

In Deutschland haben 2,2 Millionen Menschen einen rechtlichen Anspruch auf Leichte Sprache, weil sie unter Beeinträchtigungen oder Sprachstörungen leiden. „Tatsächlich profitieren aber weitaus mehr Menschen von den verständlichen Texten in Leichter Sprache, besonders Personen mit Demenzerkrankungen oder Migrantinnen und Migranten, aber auch Kinder“, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Silvia Hansen-Schirra von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU) am Germersheimer Fachbereich für Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK). Mit Blick auf den 28. Mai, der im vergangenen Jahr als Internationaler Tag der Leichten Sprache vorgeschlagen wurde, rücke das Thema zurzeit wieder verstärkt in den Fokus von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Zum ersten Jahrestag findet die erste International Easy Language Day Conference am Fachbereich statt. Die Online-Konferenz bezieht ausdrücklich Nutzerinnen und Nutzer der Leichten Sprache mit ein.

Kurz Sätze, klare Ansagen

Leichte Sprache zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie kurze Sätze verwendet und jeder Satz nur eine Aussage enthält. „Heiß diskutiert werden auch eine Reihe von anderen Phänomenen, zum Beispiel die Verwendung und Gliederung von Komposita, die Nutzung von langen Phrasen wie beim Genitiv und mehrdeutige Bezüge, beispielsweise sind Pronomen problematisch“, sagt Hansen-Schirra.

In Deutschland sind Behörden verpflichtet, Leichte Sprache einzusetzen, um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen. So sollten vorrangig Wörter benutzt werden, die eine Sache genau beschreiben, also „Bus und Bahn“ anstelle von „Öffentlicher Nahverkehr“. Die Empfehlungen werden immer wieder Prüfungen unterzogen und verbessert, unter anderem auch durch empirische Forschung. „Wir testen, ob die Regeln zu einer besseren Verständlichkeit beitragen. Für Leseexperimente können wir dazu in Germersheim EEG und Eyetracking nutzen“, erklärt die Leiterin des Center for Translation & Cognition am FTSK.

Leichte Sprache für Finanzkompetenz

Auf internationaler Ebene ist die Gesetzeslage in den Ländern recht unterschiedlich und variiert zwischen Leichter Sprache und Einfacher Sprache, die weniger stark von der Alltagssprache abweicht und weniger geregelt ist. Die aktuelle Konferenz nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zum Austausch über den Stand der Forschung in den verschiedenen Ländern. Beispielsweise wird am 28. Mai in einem Livestream aus Moskau darüber berichtet, wie mithilfe von Leichter Sprache die Finanzkompetenz in Russland zu verbessern ist. Vonseiten der JGU werden Doktorandinnen des Minigraduiertenkollegs „Einfach komplex – Leichte Sprache“ über ihre Forschungsergebnisse berichten.

Die prinzipiell englischsprachige Konferenz richtet sich jedoch nicht nur an Forschende, sondern bezieht auch die Nutzerinnen und Nutzer von Leichter Sprache sowie Studierende ein. So bestehen die einzelnen Programmpunkte aus einer Mischung von Livebeiträgen und aufgezeichneten Veranstaltungen, die in Deutsch untertitelt und in Leichte Sprache verdolmetscht wurden – mit der Unterstützung von Studierenden.

Übersetzungen in „Leichte Sprache“

Silvia Hansen-Schirra stellte zusammen mit ihrer Mitherausgeberin Christiane Maaß von der Universität Hildesheim und Vertreterinnen des Verlags Frank & Timme die Buchreihe „Easy Plain Accessible„ vor. „Das Thema barrierefreie Kommunikation wird immer wichtiger – sowohl für die Praxis als auch für die akademische Welt. Wir erleben das tagtäglich und werden von Anfragen von Behörden, die Übersetzungen in Leichte Sprache benötigen, nahezu überrannt“, sagt Hansen-Schirra. Daher biete der Fachbereich in Germersheim ein Modul „Leichte Sprache“ im Bachelor an, um die Absolventinnen und Absolventen für diesen besonderen Markt fit zu machen. Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen seien ganz eng mit der gesellschaftlichen Forderung nach Partizipation und Teilhabe verbunden.