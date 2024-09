Ein weiblicher Leichnam war am Mittwoch, 28. August, in einem sanierungsbedürftigen Gebäude in Bellheim gefunden worden. Laut einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau liegt mittlerweile ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor.

Demnach hätten sich keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben, heißt es darin. Ob es sich bei der Verstorbenen um eine 84-jährige Seniorin handelt, die am 17. August als vermisst gemeldet worden war, steht noch nicht abschließend fest: „Die Untersuchungen zur zweifelsfreien Identifizierung dauern noch an“, heißt es in der Mitteilung weiter.