Bei einem am vergangenen Donnerstag in einer Arbeiterunterkunft in Bretten (Kreis Karlsruhe) gefundenen Toten handelt es sich entgegen erster Annahmen offenbar nicht um das Opfer eines Verbrechens. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Demnach hätten die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bruchsal und die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben, dass der 42-jährige Mann sich selbst das Leben genommen habe. Die Behörden korrigierten damit ihre ursprünglichen Angaben, nach denen die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgegangen war. Auch die Identität des Toten hatte zunächst nicht festgestanden.