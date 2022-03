Aus der Lehrküche der Berufsbildenden Schule (BBS) am Standort Germersheim wird ein Selbstlernzentrum. Rund 30 Arbeitsplätze mit moderner IT-Ausstattung sollen entstehen. Die großen Räume sollen auch für Klausuren und Abschlussprüfungen – alles in allem flexibel – genutzt werden. Die Lehrküche werde nicht mehr gebraucht, da das Fach Hauswirtschaft künftig nur am BBS-Standort in Wörth unterrichtet werden soll, hieß es am Montag in der Bauauschusssitzung des Kreises. Dort gibt es ebenfalls eine Küche. In Germersheim müssen unter anderem ein zweiter Fluchtweg im Untergeschoss eingebaut und Geländer erneuert werden. Der Umbau werde insgesamt rund 500.000 Euro kosten. 290.000 Euro Zuschuss kommen vom Land.