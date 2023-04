Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kreisverwaltung bittet das Land die Präsenzpflicht für Schüler ab Montag auszusetzen. Eine Lehrerin geht noch weiter: Die Schulen sollten besser heute als morgen geschlossen werden. Sie kritisiert unzureichende Schutzmaßnahmen im Unterricht und das Verhalten einiger Eltern.

„Man lässt es laufen, bis es eskaliert“, sagt die Lehrerin, die an einer Schule im Kreis Germersheim unterrichtet. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen, weil sie Restriktionen befürchtet. „Im vergangenen Jahr waren bei einer Inzidenz von circa 100 die Schulen bereits im Fernunterricht.“ Jetzt liegen die Fallzahlen deutlich höher, bei Kindern und Jugendlichen im Kreis im oberen dreistelligen Bereich, und der Präsenzunterricht geht weiter. Eltern haben sich in einer Umfrage des Landeselternbeirats mit mehr als 20.000 Teilnehmern mehrheitlich für verlängerte Weihnachtsferien ausgesprochen. Das Land hält an den bisherigen Ferienterminen fest.

Eltern vergreifen sich im Ton

Nachvollziehen kann die Lehrerin diese Entscheidung nicht. „Ich bin mittlerweile so weit, dass ich denke, die Schulen sollten komplett schließen, sofort“, sagt sie. Die Situation verschärfe sich täglich. Familien in systemrelevanten Berufen sollten eine Notbetreuung bekommen, wie es bei der ersten Schulschließung im Vorjahr war. Täglich komme es zu Konflikten mit Eltern, die kranke Kinder zur Schule schicken, „um selbst arbeiten gehen zu können.“ Dabei hofften sie, dass die Lehrer nichts bemerken oder weigerten sich das Kind abzuholen. „Die meisten Eltern halten sich an die Corona-Regeln“, betont die Lehrerin. Andere seien uneinsichtig und vergriffen sich auch mal im Ton.

Das