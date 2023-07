Zita Metz, die vier Jahrzehnte lang Lehrerin in Hördt war, ist verstorben. Sie wurde 95 Jahre alt. Im Ort war sie bei allen als „Fräulein Metz“ bekannt. Sie stammte aus Hayna kam als junge Lehrerin 1948 nach Hördt. Für Generationen von Schulanfängern war sie die erste Lehrerin, denn Zita Metz übernahm regelmäßig die ersten Klassen. Auch außerhalb des Unterrichts hat sie sich im Dorf- und Kirchenleben engagiert: Auftritte mit der Blockflöten- und Gitarrengruppe, Gesangsunterricht mit den Messdienern, Kommunionsvorbereitung und Mädchenfreizeiten auf den Kolmerberg – daran erinnern sich noch heute viele Hördter Bürger und Bürgerinnen gerne zurück. Jugendarbeit war ihr ein großes Anliegen. Auch die Bücherei im Ort hat Zita Metz lange betreut. Bis zu ihrer Verabschiedung 1988 blieb sie Lehrerin im Klosterdorf. Ihren Ruhestand verbrachte sie in Bad Bergzabern, zuletzt lebte Zita Metz im Schwarzwald. Am 3. Juli ist sie in hohem Alter verstorben.