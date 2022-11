Den Schulen, insbesondere den Grundschulen mangelt es an jungen Lehrkräften. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Lehrergewerkschaft VBE für den Kreisverband Germersheim beklagt. Bei der Sitzung in Germersheim wurde auch einmütig der bisherige Vorstand im Amt bestätigt, der weiterhin von Gabriele Schneider und ihrem Stellvertreter Christian Eberle geführt wird. Weitere Kritikpunkte: An vielen Schulstandorten fehle es an Räumen für die Ganztagsbetreuung und an Klassenzimmern. Während der Corona-Zeit habe man an den Schulen mit vielen Zusatzbelastungen leben müssen, die weder an den Kindern noch an den Lehrkräften spurlos vorbeigegangen seien. Ein besonderer Augenmerk des VBE gelte seit langem der Lehrergesundheit, hieß es. Wie es früher jungen Lehrern erging, berichtete etwa der ehemalige Schulleiter von Ottersheim Berthold Feldmann.

Info



Neuwahlen: Vorsitzende: Gabriele Schneider, Stellvertreter: Christian Eberle, Zuständige für pädagogische Fachkräfte: Marlies Kulpe (sie ist auch Mitglied der Landesleitung im Verband Bildung und Erziehung und zugleich Vorsitzende des Hauptpersonalrates beim Ministerium für die Grundschulen), Zuständiger für Realschulen plus: Tom Mell, Vertreterin der Junglehrkräfte: Sabrina Burkart.