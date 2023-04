Mit künstlicher Intelligenz arbeitende Tools wie „ChatGPT“ halten im Bildungsbereich zunehmend Einzug und verändern das Lehren und Lernen nachhaltig. In einer zweistündigen Fortbildungsveranstaltung werden Lehrkräften am Dienstag, 25. April, die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI-Technologie vorgestellt sowie deren Grenzen und Risiken aufgezeigt. Hierzu lädt der regionale Arbeitskreis Schulewirtschaft unter Leitung der Wirtschaftsförderung des Landkreises Germersheim in Kooperation mit dem Technologie-Netzwerk Südpfalz herzlich ein. Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, sich anhand von Praxisbeispielen intensiv mit dem Thema KI im Unterricht auseinanderzusetzen: Wie können KI-Tools im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden? Kann deren Einbindung in den Unterricht die Schüler besser auf die Herausforderungen der Zukunft, auch mit Blick auf die Berufswahl, vorbereiten?

Die Fortbildung „KI im Unterricht: Chance und Herausforderung zugleich“ findet statt am Dienstag, 25. April 2023, von 16 Uhr bis 18 Uhr bei der DBK David + Baader GmbH, Nordring 26, 76761 Rülzheim. Die Fortbildung ist als Lehrerfortbildung anerkannt. Sie richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen. Es sind noch wenige Plätze frei.

Anmelden können sich interessierte Lehrkräfte unter www.kreis-germersheim.de/anmeldung-ki.